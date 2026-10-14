SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren verloren

Frühe Anlage

14.10.26 10:01 Uhr

Vor Jahren in Dätwyler-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Dätwyler-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 359,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,279 Dätwyler-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 131,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36,66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,34 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Dätwyler belief sich jüngst auf 2,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net