SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Dätwyler-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Dätwyler-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 359,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,279 Dätwyler-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 131,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36,66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,34 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Dätwyler belief sich jüngst auf 2,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dätwyler
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dätwyler
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen