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Profitables Dätwyler-Investment?

SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dätwyler von vor 3 Jahren eingebracht

22.04.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Dätwyler-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dätwyler AG
154,60 CHF 1,20 CHF 0,78%
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Am 22.04.2023 wurde die Dätwyler-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Dätwyler-Papier 199,60 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,100 Dätwyler-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.04.2026 auf 153,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.685,37 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 23,15 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Dätwyler belief sich zuletzt auf 2,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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