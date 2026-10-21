SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dätwyler von vor 10 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Dätwyler-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde die Dätwyler-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 136,60 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Dätwyler-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,321 Dätwyler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 967,79 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Papiers am 20.10.2026 auf 132,20 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,22 Prozent.
Der Börsenwert von Dätwyler belief sich jüngst auf 2,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dätwyler
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dätwyler
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen