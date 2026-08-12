SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DKSH-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren DKSH-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurde die DKSH-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das DKSH-Papier an diesem Tag 58,30 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die DKSH-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,153 DKSH-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.147,51 CHF, da sich der Wert eines DKSH-Anteils am 18.08.2026 auf 66,90 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,75 Prozent gesteigert.
Insgesamt war DKSH zuletzt 4,36 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|25.01.13
|DKSH halten
|Vontobel Research
|21.11.12
|DKSH hold
|Vontobel Research
|01.11.12
|DKSH hold
|Vontobel Research
|25.09.12
|DKSH hold
|Vontobel Research
|05.09.12
|DKSH hold
|Vontobel Research