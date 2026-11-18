Lohnender DKSH-Einstieg?

Wer vor Jahren in DKSH-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 18.11.2023 wurde das DKSH-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 56,60 CHF wert. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die DKSH-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 176,678 DKSH-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13.780,92 CHF, da sich der Wert einer DKSH-Aktie am 17.11.2026 auf 78,00 CHF belief. Mit einer Performance von +37,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von DKSH belief sich jüngst auf 5,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net