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DKSH-Investment im Blick

SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in DKSH-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DKSH AG
80.50 EUR 3.50 EUR 4.55 %
Charts | News | Analysen

Am 21.10.2023 wurde die DKSH-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des DKSH-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 57,15 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,498 DKSH-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DKSH-Papiers auf 74,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.294,84 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,48 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte DKSH einen Börsenwert von 4,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.01.13 DKSH halten Vontobel Research
21.11.12 DKSH hold Vontobel Research
01.11.12 DKSH hold Vontobel Research
25.09.12 DKSH hold Vontobel Research
05.09.12 DKSH hold Vontobel Research

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