SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in DKSH-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 21.10.2023 wurde die DKSH-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des DKSH-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 57,15 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,498 DKSH-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DKSH-Papiers auf 74,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.294,84 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,48 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte DKSH einen Börsenwert von 4,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf DKSH
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DKSH
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen