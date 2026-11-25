SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen DKSH-Investment verdienen können.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DKSH-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die DKSH-Anteile bei 74,65 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,340 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,88 CHF, da sich der Wert einer DKSH-Aktie am 24.11.2026 auf 76,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2,88 Prozent.
DKSH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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