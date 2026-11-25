Profitable DKSH-Anlage?

So viel hätten Anleger mit einem frühen DKSH-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DKSH-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die DKSH-Anteile bei 74,65 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,340 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,88 CHF, da sich der Wert einer DKSH-Aktie am 24.11.2026 auf 76,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2,88 Prozent.

DKSH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net