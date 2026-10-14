SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor einem Jahr abgeworfen

Rentable DKSH-Investition?

14.10.26 10:01 Uhr

Vor Jahren in DKSH eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DKSH-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das DKSH-Papier an diesem Tag bei 54,80 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die DKSH-Aktie investiert hat, hat nun 1,825 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130,84 CHF, da sich der Wert eines DKSH-Papiers am 13.10.2026 auf 71,70 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 30,84 Prozent.

DKSH wurde am Markt mit 4,62 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net