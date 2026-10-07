SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DKSH von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in DKSH-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Vor 10 Jahren wurde das DKSH-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,35 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 140,154 DKSH-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 9.754,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 69,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -2,45 Prozent.
Zuletzt verbuchte DKSH einen Börsenwert von 4,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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