SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DocMorris-Investment im Blick

30.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen DocMorris-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden DocMorris-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,67 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die DocMorris-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,600 DocMorris-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 907,30 CHF, da sich der Wert einer DocMorris-Aktie am 29.10.2026 auf 16,03 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 9,27 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für DocMorris eine Börsenbewertung in Höhe von 809,07 Mio. CHF. Am 06.07.2017 wurden DocMorris-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DocMorris-Aktie auf 151,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net