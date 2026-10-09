SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren angefallen
Investoren, die vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Am 09.10.2021 wurde das DocMorris-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen DocMorris-Anteile letztlich bei 176,53 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DocMorris-Aktie investiert, befänden sich nun 5,665 DocMorris-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (13,67 CHF), wäre das Investment nun 77,44 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 92,26 Prozent verkleinert.
Der DocMorris-Wert an der Börse wurde auf 673,88 Mio. CHF beziffert. Am 06.07.2017 fand der erste Handelstag des DocMorris-Papiers an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die DocMorris-Aktie bei 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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