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Lukrativer DocMorris-Einstieg?

SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
14.98 EUR 0.39 EUR 2.67 %
Charts | News | Analysen

Am 09.10.2021 wurde das DocMorris-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen DocMorris-Anteile letztlich bei 176,53 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DocMorris-Aktie investiert, befänden sich nun 5,665 DocMorris-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (13,67 CHF), wäre das Investment nun 77,44 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 92,26 Prozent verkleinert.

Der DocMorris-Wert an der Börse wurde auf 673,88 Mio. CHF beziffert. Am 06.07.2017 fand der erste Handelstag des DocMorris-Papiers an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die DocMorris-Aktie bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG

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