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Langfristige Investition

SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen DOTTIKON ES-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DOTTIKON ES HOLDING AG
298.00 EUR 8.00 EUR 2.76 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der DOTTIKON ES-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 200,50 CHF. Bei einem DOTTIKON ES-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,988 DOTTIKON ES-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Anteile wären am 20.10.2026 1.379,05 CHF wert, da der Schlussstand 276,50 CHF betrug. Mit einer Performance von +37,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

DOTTIKON ES war somit zuletzt am Markt 3,74 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DOTTIKON ES Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DOTTIKON ES nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
29.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
26.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
12.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
04.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
17.06.10 Dottikon "reduce" Vontobel Research

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