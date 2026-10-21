SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen DOTTIKON ES-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der DOTTIKON ES-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 200,50 CHF. Bei einem DOTTIKON ES-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,988 DOTTIKON ES-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Anteile wären am 20.10.2026 1.379,05 CHF wert, da der Schlussstand 276,50 CHF betrug. Mit einer Performance von +37,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
DOTTIKON ES war somit zuletzt am Markt 3,74 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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