SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren eingebracht

Performance unter der Lupe

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DOTTIKON ES-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,52 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,873 DOTTIKON ES-Aktien im Depot. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Aktien wären am 24.02.2026 1.708,11 CHF wert, da der Schlussstand 350,50 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1.608,11 Prozent gesteigert.

Insgesamt war DOTTIKON ES zuletzt 4,71 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net