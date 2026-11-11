SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Lukrative DOTTIKON ES-Investition?

11.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in DOTTIKON ES-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das DOTTIKON ES-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 313,00 CHF. Bei einem DOTTIKON ES-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,195 DOTTIKON ES-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 905,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 283,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,42 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete DOTTIKON ES eine Marktkapitalisierung von 3,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net