Performance im Blick

So viel hätten Anleger mit einem frühen DOTTIKON ES-Investment verlieren können.

DOTTIKON ES-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 294,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,340 DOTTIKON ES-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DOTTIKON ES-Papiers auf 288,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,13 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1,87 Prozent verringert.

DOTTIKON ES war somit zuletzt am Markt 3,94 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net