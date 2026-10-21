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Lukrative Edisun Power Europe-Investition?

SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Edisun Power Europe-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Edisun Power Europe AG
74.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Das Edisun Power Europe-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Edisun Power Europe-Aktie an diesem Tag bei 38,86 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 25,735 Edisun Power Europe-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.791,12 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Papiers am 20.10.2026 auf 69,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,11 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Edisun Power Europe einen Börsenwert von 81,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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