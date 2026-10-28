SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor einem Jahr abgeworfen

Profitabler Edisun Power Europe-Einstieg?

28.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Edisun Power Europe-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 28.10.2025 wurden Edisun Power Europe-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 57,20 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 174,825 Edisun Power Europe-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.517,48 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 27.10.2026 auf 71,60 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 25,17 Prozent.

Edisun Power Europe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 82,17 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net