SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren verloren

Edisun Power Europe-Anlage im Blick

14.10.26 10:01 Uhr

Vor Jahren in Edisun Power Europe eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 14.10.2021 wurde das Edisun Power Europe-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Edisun Power Europe-Papier bei 132,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,758 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (70,40 CHF), wäre das Investment nun 53,33 CHF wert. Damit wäre die Investition 46,67 Prozent weniger wert.

Edisun Power Europe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 80,96 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net