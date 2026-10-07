SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Edisun Power Europe-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Edisun Power Europe-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 112,50 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, befänden sich nun 88,889 Edisun Power Europe-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Edisun Power Europe-Aktien wären am 06.10.2026 6.382,22 CHF wert, da der Schlussstand 71,80 CHF betrug. Die Abnahme von 10.000 CHF zu 6.382,22 CHF entspricht einer negativen Performance von 36,18 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Edisun Power Europe belief sich zuletzt auf 81,69 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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