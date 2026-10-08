SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

Rentable EMS-CHEMIE-Anlage?

08.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 502,50 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,990 EMS-CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 839,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1.670,65 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,06 Prozent vermehrt.

Der EMS-CHEMIE-Wert an der Börse wurde auf 19,58 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net