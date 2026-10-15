SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr eingefahren

EMS-CHEMIE-Anlage

15.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in EMS-CHEMIE-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden EMS-CHEMIE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die EMS-CHEMIE-Aktie bei 566,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 17,652 EMS-CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 867,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15.313,33 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 53,13 Prozent.

EMS-CHEMIE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,21 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net