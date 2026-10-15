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EMS-CHEMIE-Anlage

SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in EMS-CHEMIE-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EMS-CHEMIE AG
920.00 EUR -5.00 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden EMS-CHEMIE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die EMS-CHEMIE-Aktie bei 566,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 17,652 EMS-CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 867,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15.313,33 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 53,13 Prozent.

EMS-CHEMIE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,21 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.02.13 EMS-CHEMIE verkaufen Vontobel Research
16.11.12 EMS-CHEMIE reduce Vontobel Research
11.10.12 EMS-CHEMIE hold Vontobel Research
10.10.12 EMS-CHEMIE hold Vontobel Research
10.10.12 EMS-CHEMIE buy Sarasin Research

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