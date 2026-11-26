Rentabler EMS-CHEMIE-Einstieg?

Vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die EMS-CHEMIE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 888,50 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in EMS-CHEMIE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,255 EMS-CHEMIE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 802,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.032,08 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,68 Prozent.

Zuletzt ergab sich für EMS-CHEMIE eine Börsenbewertung in Höhe von 19,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net