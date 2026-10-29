SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in EMS-CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurde das EMS-CHEMIE-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 907,50 CHF. Bei einem EMS-CHEMIE-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,102 EMS-CHEMIE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 931,13 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 28.10.2026 auf 845,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,89 Prozent verringert.
Am Markt war EMS-CHEMIE jüngst 19,74 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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