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Profitabler EMS-CHEMIE-Einstieg?

SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in EMS-CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EMS-CHEMIE AG
915.00 EUR 15.00 EUR 1.67 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das EMS-CHEMIE-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 907,50 CHF. Bei einem EMS-CHEMIE-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,102 EMS-CHEMIE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 931,13 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 28.10.2026 auf 845,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,89 Prozent verringert.

Am Markt war EMS-CHEMIE jüngst 19,74 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.02.13 EMS-CHEMIE verkaufen Vontobel Research
16.11.12 EMS-CHEMIE reduce Vontobel Research
11.10.12 EMS-CHEMIE hold Vontobel Research
10.10.12 EMS-CHEMIE hold Vontobel Research
10.10.12 EMS-CHEMIE buy Sarasin Research

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