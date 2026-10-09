SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Frühe Anlage

09.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Epic Suisse-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Epic Suisse-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 63,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Epic Suisse-Aktie investiert, befänden sich nun 158,730 Epic Suisse-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Epic Suisse-Aktien wären am 08.10.2026 13.333,33 CHF wert, da der Schlussstand 84,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,33 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Epic Suisse eine Börsenbewertung in Höhe von 940,32 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Epic Suisse-Papiers fand am 25.05.2022 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des Epic Suisse-Papiers bei 68,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net