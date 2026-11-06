SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Epic Suisse von vor 3 Jahren abgeworfen

Profitabler Epic Suisse-Einstieg?

06.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Epic Suisse-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 06.11.2023 wurde die Epic Suisse-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Epic Suisse-Anteile bei 64,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Epic Suisse-Aktie investiert hat, hat nun 1,563 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 85,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,13 CHF wert. Damit wäre die Investition um 33,13 Prozent gestiegen.

Alle Epic Suisse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 952,43 Mio. CHF. Die Epic Suisse-Aktie ging am 25.05.2022 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Epic Suisse-Anteils auf 68,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net