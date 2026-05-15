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Profitabler Epic Suisse-Einstieg?

SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Epic Suisse-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

22.05.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Epic Suisse-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Epic Suisse
83,40 CHF 0,00 CHF 0,00%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Epic Suisse-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Epic Suisse-Papiers betrug an diesem Tag 63,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Epic Suisse-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,572 Epic Suisse-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Epic Suisse-Aktie auf 83,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,13 CHF wert. Mit einer Performance von +31,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Epic Suisse belief sich zuletzt auf 938,06 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Epic Suisse-Anteils fand am 25.05.2022 an der Börse SWX statt. Das Epic Suisse-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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