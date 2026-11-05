SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnendes Flughafen Zürich-Investment?

05.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Flughafen Zürich-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 05.11.2021 wurde die Flughafen Zürich -Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Flughafen Zürich-Anteile bei 174,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,734 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 213,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.221,33 CHF wert. Aus 1.000 CHF wurden somit 1.221,33 CHF, was einer positiven Performance von 22,13 Prozent entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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