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Lohnendes Flughafen Zürich-Investment?

SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Flughafen Zürich-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Flughafen Zürich AG
229.60 EUR 5.80 EUR 2.59 %
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Am 05.11.2021 wurde die Flughafen Zürich-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Flughafen Zürich-Anteile bei 174,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,734 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 213,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.221,33 CHF wert. Aus 1.000 CHF wurden somit 1.221,33 CHF, was einer positiven Performance von 22,13 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Flughafen Zürich eine Marktkapitalisierung von 6,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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