SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Flughafen Zürich-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 29.10.2023 wurden Flughafen Zürich-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 168,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,593 Flughafen Zürich-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 201,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,69 CHF wert. Mit einer Performance von +19,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Flughafen Zürich zuletzt 6,19 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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