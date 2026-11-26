SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Flughafen Zürich-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Am 26.11.2023 wurde die Flughafen Zürich-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 185,20 CHF wert. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,400 Flughafen Zürich-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.134,99 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 25.11.2026 auf 210,20 CHF belief. Damit wäre die Investition 13,50 Prozent mehr wert.
Flughafen Zürich markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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