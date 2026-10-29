SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Fundamenta Real Estate-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Fundamenta Real Estate-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,74 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hat, hat nun 5,067 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86,14 CHF, da sich der Wert einer Fundamenta Real Estate-Aktie am 28.10.2026 auf 17,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,86 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Fundamenta Real Estate belief sich jüngst auf 580,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fundamenta Real Estate
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fundamenta Real Estate
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen