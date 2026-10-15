SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Fundamenta Real Estate-Investment gewesen.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Fundamenta Real Estate-Papier statt. Diesen Tag beendete das Fundamenta Real Estate-Papier bei 17,44 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 57,349 Fundamenta Real Estate-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 980,66 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Papiers am 14.10.2026 auf 17,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,93 Prozent.
Fundamenta Real Estate wurde jüngst mit einem Börsenwert von 579,21 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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