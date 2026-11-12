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SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fundamenta Real Estate-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fundamenta Real Estate AG
17.80 EUR -0.40 EUR -2.20 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Fundamenta Real Estate-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hätte, hätte er nun 574,713 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 17,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.798,85 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,01 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Fundamenta Real Estate betrug jüngst 577,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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