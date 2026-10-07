SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 5 Jahren eingefahren

Profitable Galenica-Investition?

07.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Galenica-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Galenica-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Galenica-Papiers betrug an diesem Tag 66,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,083 Galenica-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 1.251,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,19 Prozent zugenommen.

Galenica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net