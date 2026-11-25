Galenica-Anlage

Vor Jahren in Galenica-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Galenica-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 71,60 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 139,665 Galenica-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.472,07 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Papiers am 24.11.2026 auf 89,30 CHF belief. Damit wäre die Investition 24,72 Prozent mehr wert.

Galenica wurde am Markt mit 4,46 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net