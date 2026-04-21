SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Galenica-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Galenica-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Galenica-Aktie an diesem Tag 64,10 CHF wert. Bei einem Galenica-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,601 Galenica-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 88,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.384,56 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,46 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Galenica einen Börsenwert von 4,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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