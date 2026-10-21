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Rentable Galenica-Investition?

SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Galenica-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Galenica-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galenica AG
94.00 EUR -0.10 EUR -0.11 %
Charts | News | Analysen

Am 21.10.2025 wurde das Galenica-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 89,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Galenica-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,119 Galenica-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 98,21 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Anteils am 20.10.2026 auf 87,80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,79 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Galenica belief sich jüngst auf 4,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.02.13 Galenica verkaufen Vontobel Research
18.01.13 Galenica verkaufen Vontobel Research
03.12.12 Galenica reduce Vontobel Research
15.08.12 Galenica reduce Vontobel Research
14.08.12 Galenica neutral Sarasin Research

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