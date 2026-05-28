SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Galenica-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Profitables Galenica-Investment?

Vor Jahren Galenica-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die Galenica -Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 85,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 11,682 Galenica-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 964,37 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Anteils am 02.06.2026 auf 82,55 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3,56 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Galenica

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Galenica

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung