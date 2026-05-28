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Profitables Galenica-Investment?

SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Galenica-Investment von vor einem Jahr eingefahren

03.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Galenica-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galenica AG
82,05 CHF -0,50 CHF -0,61%
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Die Galenica-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 85,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 11,682 Galenica-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 964,37 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Anteils am 02.06.2026 auf 82,55 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3,56 Prozent.

Am Markt war Galenica jüngst 4,15 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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