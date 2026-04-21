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Ausschüttung im Blick

SPI-Titel Galenica-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Galenica-Anleger freuen

22.04.26 10:02 Uhr
SPI-Titel Galenica-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Galenica-Anleger freuen | finanzen.net

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Galenica-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galenica AG
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Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Galenica am 21.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,50 CHF je Aktie vereinbart. Damit wurde die Galenica-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,70 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Galenica beläuft sich auf 115,11 Mio. CHF. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,48 Prozent zugenommen.

Galenica-Auszahlungsrendite

Schlussendlich notierte das Galenica-Papier am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 88,75 CHF. Am heutigen Mittwoch, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Galenica-Wertpapier. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Galenica-Titels 2,56 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 3,09 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Galenica via SIX SX 6,73 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 9,81 Prozent besser entwickelt als der Galenica-Kurs.

Galenica-Dividendenausblick

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 2,52 CHF aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,84 Prozent hinzugewinnen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Galenica

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Galenica beläuft sich aktuell auf 4,498 Mrd. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Galenica beträgt aktuell 26,89. 2025 setzte Galenica 4,136 Mrd. CHF um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 3,63 CHF.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

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