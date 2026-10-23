SPI-Titel GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in GAM eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit GAM-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,16 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 60.790,274 GAM-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 0,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.659,57 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 63,40 Prozent vermindert.
Der Marktwert von GAM betrug jüngst 75,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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