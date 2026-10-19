SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Georg Fischer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Die Georg Fischer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Georg Fischer-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,299 Georg Fischer-Aktien. Die gehaltenen Georg Fischer-Papiere wären am 16.10.2026 133,91 CHF wert, da der Schlussstand 58,25 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,91 Prozent angezogen.
Georg Fischer war somit zuletzt am Markt 4,77 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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