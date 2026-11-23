Georg Fischer-Investmentbeispiel

Wer vor Jahren in Georg Fischer-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 23.11.2025 wurde die Georg Fischer-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Georg Fischer-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 51,55 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 193,986 Georg Fischer-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Georg Fischer-Aktien wären am 20.11.2026 10.853,54 CHF wert, da der Schlussstand 55,95 CHF betrug. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 10.853,54 CHF entspricht einer Performance von +8,54 Prozent.

Georg Fischer war somit zuletzt am Markt 4,58 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net