SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 5 Jahren gekostet

Rentable Georg Fischer-Investition?

12.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Georg Fischer-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Georg Fischer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Georg Fischer-Papier bei 68,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 147,059 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.544,12 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Papiers am 09.10.2026 auf 58,10 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 14,56 Prozent verkleinert.

Der Georg Fischer-Wert an der Börse wurde auf 4,77 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net