SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 5 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in Georg Fischer-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Georg Fischer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Georg Fischer-Papier bei 68,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 147,059 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.544,12 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Papiers am 09.10.2026 auf 58,10 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 14,56 Prozent verkleinert.
Der Georg Fischer-Wert an der Börse wurde auf 4,77 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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