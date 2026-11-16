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Profitable Glarner Kantonalbank-Anlage?

SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Glarner Kantonalbank-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glarner Kantonalbank
29.40 EUR 0.20 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Glarner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,90 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Glarner Kantonalbank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,184 Glarner Kantonalbank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115,06 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Anteils am 13.11.2026 auf 27,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,06 Prozent angewachsen.

Der Glarner Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 371,69 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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