SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Lukrativer Glarner Kantonalbank-Einstieg?

12.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Glarner Kantonalbank-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 12.10.2021 wurden Glarner Kantonalbank -Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Glarner Kantonalbank-Papier bei 28,50 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das Glarner Kantonalbank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,088 Glarner Kantonalbank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 880,70 CHF, da sich der Wert einer Glarner Kantonalbank-Aktie am 09.10.2026 auf 25,10 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 11,93 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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