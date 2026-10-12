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Lukrativer Glarner Kantonalbank-Einstieg?

SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Glarner Kantonalbank-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glarner Kantonalbank
26.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 12.10.2021 wurden Glarner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Glarner Kantonalbank-Papier bei 28,50 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das Glarner Kantonalbank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,088 Glarner Kantonalbank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 880,70 CHF, da sich der Wert einer Glarner Kantonalbank-Aktie am 09.10.2026 auf 25,10 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 11,93 Prozent.

Am Markt war Glarner Kantonalbank jüngst 339,32 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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