DAX 25.368 +0,4%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,13 +1,2%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.681 +0,6%Euro 1,1198 -0,0%Öl 106,0 +0,3%Gold 4.143 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühe Investition

SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Graubuendner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Graubuendner Kantonalbank
2,760.00 EUR -20.00 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 1.600,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0,625 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers auf 2.620,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.637,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,75 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Graubuendner Kantonalbank einen Börsenwert von 1,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Graubuendner Kantonalbank Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Graubuendner Kantonalbank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Graubuendner Kantonalbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.