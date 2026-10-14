SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht

Frühe Investition

14.10.26 10:01 Uhr

Vor Jahren Graubuendner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 1.600,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0,625 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers auf 2.620,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.637,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,75 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Graubuendner Kantonalbank einen Börsenwert von 1,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net