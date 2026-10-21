SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Graubuendner Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Das Graubuendner Kantonalbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Graubuendner Kantonalbank-Papier bei 1.720,00 CHF. Bei einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,814 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 15.116,28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2.600,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 51,16 Prozent vermehrt.
Graubuendner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,92 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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