SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentable HIAG Immobilien-Investition?

Vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die HIAG Immobilien-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 75,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HIAG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 1,319 HIAG Immobilien-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Papiere wären am 25.06.2026 178,10 CHF wert, da der Schlussstand 135,00 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 78,10 Prozent.

HIAG Immobilien war somit zuletzt am Markt 1,37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net