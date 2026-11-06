SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor einem Jahr eingebracht

Profitable HIAG Immobilien-Investition?

06.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen HIAG Immobilien-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das HIAG Immobilien -Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 109,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,124 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 1.217,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 133,40 CHF belief. Mit einer Performance von +21,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf HIAG Immobilien

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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