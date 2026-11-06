SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen HIAG Immobilien-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Das HIAG Immobilien-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 109,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,124 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 1.217,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 133,40 CHF belief. Mit einer Performance von +21,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete HIAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 1,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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