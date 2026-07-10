SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor einem Jahr eingefahren

Hochrechnung

17.07.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die HIAG Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 110,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,906 HIAG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 134,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,56 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,56 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von HIAG Immobilien belief sich zuletzt auf 1,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net