SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen HIAG Immobilien-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit HIAG Immobilien-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 104,40 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,579 HIAG Immobilien-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 1.233,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 128,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,37 Prozent zugenommen.
HIAG Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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